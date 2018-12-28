Сборная России забросила четыре безответных шайбы Дании на старте МЧМ-2019

В матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России в Ванкувере обыграла команду Дании со счетом 4:0.
У победителей встречи голами отметились Виталий Кравцов (6-я минута, видео), Александр Романов (37, видео), Павел Шэн (53, видео) и Иван Морозов (58, видео).
Сборная России с тремя очками поднялась на второе место в группе А, а Дания, потерпевшая второе поражение кряду, занимает пятое место.
В следующем матче турнира подопечные Валерия Брагина 29 декабря сыграют со сборной Чехии, а датчане на следующий день встретятся с командой Швейцарии.
МЧМ-2019
Групповой этап
Группа А
Россия – Дания – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Голы: Кравцов, 6; Романов, 37; Шэн, 53; Морозов, 58