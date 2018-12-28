Сборная России забросила четыре безответных шайбы Дании на старте МЧМ-2019 - Советский спорт
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Хоккей28 декабря 2018 02:25Источник: «Советский спорт»

Сборная России забросила четыре безответных шайбы Дании на старте МЧМ-2019

В матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России в Ванкувере обыграла команду Дании со счетом 4:0.

У победителей встречи голами отметились Виталий Кравцов (6-я минута, видео), Александр Романов (37, видео), Павел Шэн (53, видео) и Иван Морозов (58, видео).

Сборная России с тремя очками поднялась на второе место в группе А, а Дания, потерпевшая второе поражение кряду, занимает пятое место.

В следующем матче турнира подопечные Валерия Брагина 29 декабря сыграют со сборной Чехии, а датчане на следующий день встретятся с командой Швейцарии.

МЧМ-2019
Групповой этап
Группа А

Россия – Дания – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Кравцов, 6; Романов, 37; Шэн, 53; Морозов, 58

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