Валерий Брагин: Основная проблема – дисциплина, было много ненужных удалений

Хоккей 28 декабря 2018 03:40 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин – о победе над командой Дании (4:0) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.

– Спасибо за поздравления! После игры пообщались с игроками, обозначили ошибки и нацелились на их исправление. Основная проблема – это игровая дисциплина, сегодня было много ненужных удалений.

Отрезками играли хорошо, но игру сломали удаления. Ожидали сумбура, потому что начало чемпионата, немного надо было найти тонус, почувствовать атмосферу.

Уберем эти нарушения через личные беседы. Вечер провели, рассказали про изменения в правилах, с каждой игрой этот компонент должен становиться лучше.

Готовимся дальше. Чехия серьезный соперник, 3-4 игрока, которые на очень приличном уровне, надо серьезно подготовиться. Намного выше уровень, чем Дании. Завтра раскатимся и в пять часов отправимся на игру, – заявил Брагин в эфире «Матч ТВ».