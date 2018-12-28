Александр Романов: Приятно слышать «Калинку» на канадском стадионе

Хоккей 28 декабря 2018 03:44 Источник: Sport24.ru

Защитник сборной России Александр Романов – о победе над командой Дании (4:0) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.

– Приятно слышать «Калинку» на канадском стадионе после гола, я сразу подумал: «О, вау». У нас на ЦСКА она тоже играет. Очень приятно, что поставили нашу песню. Меня никак не удивило, что трибуны больше поддерживали датчан, все как обычно. Русские для всех команд сильные конкуренты, все нас боятся.

Никто и не ждал, что датчане после поражения от Канады со счетом 0:14, не будут бороться, знали, что побегут отыгрывать, доказывать, что не такие они плохие.

После сегодняшней игры сделали выводы, что нужно серьезно воспринимать любого соперника, каждый момент нужно отрабатывать, – приводит слова Романова Sport24.ru.

Напомним, Романов был признан лучшим игроком матча. 18-летний игрок московского ЦСКА в игре с датчанами забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.