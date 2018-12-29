Филип Задина: Нам всегда тяжело играть против России

Хоккей 29 декабря 2018 09:40 Источник: Sport24.ru Автор: Липкин Антон

Россия проиграла Чехии на молодежном чемпионате мира.

Форвард молодежной сборной Чехии Филип Задина оценил игру команды в матче чемпионата мира с Россией (1:2).

«Это был очень сложный матч, – приводит Sport24.ru слова Задины. – Нам всегда тяжело играть против России. У нас историческое соперничество, и это был очень важный матч. Мы проиграли.

Они играли просто, но жестко. Они были сильными, поэтому нам было трудно вытащить шайбу из своей зоны и просто пробиться к их воротам. Они играли в свою игру. В Баффало была довольно хорошая игра. Сегодня был похожий матч, но мы не могли забить».

Напомним, на прошлогоднем чемпионате мира в Баффало сборная России проиграла Чехии (4:5).