Юсси Тапола: Матч с «Трактором» был очень важен для нас - Советский спорт
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Хоккей31 декабря 2018 00:57Источник: ХК «Трактор»

Юсси Тапола: Матч с «Трактором» был очень важен для нас

Главный тренер «Куньлуня» Юсси Тапола – о победе над «Трактором» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Учитывая, что перед этой игрой у нас была проблема с результатами, матч с «Трактором» был очень важен для нас. Плюс до последнего момента мы надеялись заявить на игру Дрю Шора, но не смогли из-за неготовности документов.К счастью, это не отразилось на подготовке.

Первый период был полностью нашим, второй напротив забрал «Трактор». Здесь, конечно, хорошо сыграл наш голкипер, помог нам. В третьем уже была более равная и нервная игра. Хорошо, что мы добились этой победы, – приводит слова Таполы официальный сайт «Трактора».

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