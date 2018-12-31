Юсси Тапола: Матч с «Трактором» был очень важен для нас

Хоккей 31 декабря 2018 00:57 Источник: ХК «Трактор»

Главный тренер «Куньлуня» Юсси Тапола – о победе над «Трактором» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Учитывая, что перед этой игрой у нас была проблема с результатами, матч с «Трактором» был очень важен для нас. Плюс до последнего момента мы надеялись заявить на игру Дрю Шора, но не смогли из-за неготовности документов.К счастью, это не отразилось на подготовке.

Первый период был полностью нашим, второй напротив забрал «Трактор». Здесь, конечно, хорошо сыграл наш голкипер, помог нам. В третьем уже была более равная и нервная игра. Хорошо, что мы добились этой победы, – приводит слова Таполы официальный сайт «Трактора».