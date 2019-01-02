Матч "Зимней классики" между "Чикаго" и "Бостоном" стал вторым по посещаемости в истории НХЛ - Советский спорт
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Хоккей02 января 2019 06:21Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Матч "Зимней классики" между "Чикаго" и "Бостоном" стал вторым по посещаемости в истории НХЛ

«Бостон Брюинз» победил «Чикаго Блэкхокс» со счетом 4:2 в матче «Зимней классики» в рамках регулярного сезона НХЛ.

Матч, который посетили 76 126 зрителей, установил второй результат по посещаемости в истории НХЛ.

Рекордная посещаемость: 105 491 зрителей, собравшиеся 1 января 2014 года в Мичигане на местном стадионе по американскому футболу на игре «Детройт» - «Торонто» - 2:3 (Б).

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