Матч "Зимней классики" между "Чикаго" и "Бостоном" стал вторым по посещаемости в истории НХЛ

Хоккей 02 января 2019 06:21 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

«Бостон Брюинз» победил «Чикаго Блэкхокс» со счетом 4:2 в матче «Зимней классики» в рамках регулярного сезона НХЛ.

Матч, который посетили 76 126 зрителей, установил второй результат по посещаемости в истории НХЛ.

Рекордная посещаемость: 105 491 зрителей, собравшиеся 1 января 2014 года в Мичигане на местном стадионе по американскому футболу на игре «Детройт» - «Торонто» - 2:3 (Б).