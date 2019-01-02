Кэм Уорд: Во втором периоде я немного замерз, но к организаторам "Зимней классики" нет никаких вопросов - Советский спорт
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Хоккей02 января 2019 08:42Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Автор: Спирин Дмитрий

Кэм Уорд: Во втором периоде я немного замерз, но к организаторам "Зимней классики" нет никаких вопросов

Вратарь «Чикаго» Кэм Уорд поделился впечатлениями от матча «Зимней классики» против «Бостона» (2:4), который стал для него первым в карьере на открытом воздухе.

- Было бы прекрасно получить сегодня в таблицу два очка, но в любом случае сегодняшняя игра – это один из самых ярких моментов в моей карьере. Представляете, во втором периоде я даже немного замерз, когда игра переместилась на половину «Бостона»!

Но вы только не подумайте, что есть какие-то вопросы к условиям проведения игры, наоборот, это было здорово, и я хочу сказать большое спасибо людям, которые готовили лед.

И большое спасибо нашим фанатам, которые так здорово поддерживали команду. Постараемся порадовать их победой в следующем матче, – сказал Уорд, отразивший 32 броска из 35.

Напомним, матч завершился со счетом 4:2 в пользу "Бостона".

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