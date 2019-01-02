НХЛ проведет три матча на открытом воздухе в следующем сезоне

Хоккей 02 января 2019 10:23 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ) Автор: Спирин Дмитрий

Национальная хоккейная лига объявила, что на сезон-2019/20 запланированы три матча на открытом воздухе.

«Калгари Флэймз» и «Виннипег Джетс» встретятся в рамках «Классики наследия». Матч состоится 26 октября в Реджайне, столице канадской провинции Саскачеван. Игра пройдет на «Мозаик Стэдиуме», домашней арене команды по канадскому футболу «Саскачеван Рафрайдерс». Стадион вмещает более 33 тысяч человек.

Матчи «Классики наследия», как и игры «Зимней классики», проводятся на открытом воздухе, но в них участвуют только канадские клубы.

Ранее стало известно, что 1 января "Даллас" сыграет матч "Зимней классики" на стадионе "Коттон Боул". Арена вмещает более 92 000 зрителей. "Даллас" выберет себе соперника совместно с телекомпанией NBC и представителями лиги.

В дополнение к «Зимней классике» и «Классике наследия» пройдет также очередной матч «Стадионной серии». Он состоится 15 февраля 2020 года на футбольной арене «Академии ВВС США» в Колорадо-Спрингс. Ее вместимость составляет 46 692 зрителя. Соперник «Колорадо Эвеланш» будет определен позже.