Никита Лямкин: Должны были доводить игру до победы в третьем периоде

Хоккей 04 января 2019 00:10 Источник: ХК «Ак Барс»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин – о победе над «Авангардом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Тяжелый матч был, но я считаю, что в концовке мы должны были доводить игру до победы. Непонятный гол, случайный – как-то непонятно залетела шайба. У нас было достаточно моментов для того, чтобы забивать четвертую и спокойно доигрывать.

– Такие ситуации происходят не в первый раз – домашние матчи с «Магниткой», с «Трактором». Как это можно объяснить?

– Это хоккей, соперник не сдается, идет ва-банк. Все бывает, такое случается.

– Свою заброшенную шайбу как-то можете прокомментировать?

– Так получилось, бросил – забил.

– Тренеры просят вас больше бросать? В прошлом сезоне вы были более активны в атаке.

– Да, тренеры говорят – когда есть возможность, набрасывайте на ворота, не надо её за ворота швырять. Но мы иногда тоже опасаемся: можно попасть в игрока и привезти контратаку на свои ворота.

– То есть, стараетесь все-таки поосторожнее играть?

– Не то, чтобы поосторожнее. Когда ты видишь, что шайба дойдёт до ворот – бросаешь. Когда есть игрок такой, стараешься не рисковать – может, лучше пас отдать или забросить , по счету сыграть.