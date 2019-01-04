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Хоккей04 января 2019 13:54Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Кучеров повторил достижение Лемье, Ягра и Экмана

Российский форвард набирал по четыре очка в трех матчах из пяти последних.

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров набрал как минимум четыре очка в трех матчах регулярного чемпионата НХЛ из пяти последних.

Таким образом, он повторил достижение канадца Марио Лемье, которому это удавалось дважды, чеха Яромира Ягра и шведа Ниссе Экмана.

В четверг 25-летний российский нападающий забил гол и сделал три результативные передачи в матче с «Лос-Анджелесом» (6:2). Ранее 22 декабря Кучеров набрал 5 (1+4) очков в матче с «Эдмонтоном» (6:3), а 27 декабря – 4 (1+3) очка в матче с «Филадельфией» (6:5 OT).

Всего же его результативная серия теперь составляет 12 матчей, в которых у него 27 (8+19) очков.

Напомним, гол в ворота «Лос-Анджелеса» стал для Кучерова 400-м очком за карьеру в НХЛ. Он стал первым игроком из задрафтованных в 2011 году, кто добрался до этой отметки.

Теперь у Кучерова 69 (20+49) очков в нынешнем сезоне. Он продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров и ассистентов.

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