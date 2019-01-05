Сборная России проиграла команде США в полуфинале МЧМ-2019

Хоккей 05 января 2019 02:25 Источник: «Советский спорт»

В полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России в Ванкувере уступила команде США со счетом 1:2.

У победителей встречи голами отметились Оливер Вальстрем (14-я минута, видео) и Саша Хмелевски (24, видео), а у россиян единственную шайбу забросил Григорий Денисенко (33, видео).

Таким образом, американцы вышли в финал турнира, где сыграют с победителем противостояния Швейцария – Финляндия, а сборная России встретится с проигравшим в матче за третье место.

Напомним, матч за третье место состоится завтра, 6 января и начнется в 00:00 по московскому времени. Финал также состоится завтра, но начнется в 04:00.