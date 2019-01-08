Владимир Куликов: С Брагиным уже пять чемпионатов мира отработали - Советский спорт
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Хоккей08 января 2019 19:44Источник: «Собеседник»Автор: Спирин Дмитрий

Владимир Куликов: С Брагиным уже пять чемпионатов мира отработали

Тренер молодежной сборной России по хоккею Владимир Куликов - о том, как он оказался в команде.

"Приглашенме получил от Варнакова, в то время Михаил Палыч был главным тренером. Я отработал год, и потом мне позвонил уже Валерий Николаевич и пригласил работать уже с ним. Вот, с ним уже... пять чемпионатов мира отработали.

Поменялась игра кардинально, она просто стала другой. Это словами просто невозможно описать на самом деле. Нужно вдумываться все время, правильны ли твои действия; реагировать не только на один бросок, а думать, что будет происходить дальше, второе-третье добивание и так далее, и так далее. Игра совершенно другая, - рассказал Куликов в интервью "Собеседнику".

Напомним, на МЧМ-2019 в Канаде сборная России заняла третье место.

#куликов владимир#молодежная сборная россии по хоккею#брагин валерий#мчм-2019
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