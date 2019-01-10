«Адмирал» оказался сильнее «Амура» в дальневосточном дерби

Хоккей 10 января 2019 15:09 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Во Владивостоке состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» принимал «Амур».

Матч закончился победой хозяев со счетом 3:1.

В составе команды из Владивостока отличились Александр Стрельцов (3-я минута), Александр Коннов (37) и Константин Глазачев (52). Единственную шайбу у «Амура» забросил Александр Горшков.

Обе команды замыкают турнирную таблицу Восточной конференции. «Амур» с 31 очками после 46 матчей занимает 12-е место, «Адмирал» идет 13-м с 29 баллами после 45 игр.

13 января «Адмирал» примет «Локомотив», «Амур» в тот же день сыграет дома с «Северсталью».