«Адмирал» оказался сильнее «Амура» в дальневосточном дерби - Советский спорт
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Хоккей10 января 2019 15:09Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Адмирал» оказался сильнее «Амура» в дальневосточном дерби

Во Владивостоке состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» принимал «Амур».

Матч закончился победой хозяев со счетом 3:1.

В составе команды из Владивостока отличились Александр Стрельцов (3-я минута), Александр Коннов (37) и Константин Глазачев (52). Единственную шайбу у «Амура» забросил Александр Горшков.

Обе команды замыкают турнирную таблицу Восточной конференции. «Амур» с 31 очками после 46 матчей занимает 12-е место, «Адмирал» идет 13-м с 29 баллами после 45 игр.

13 января «Адмирал» примет «Локомотив», «Амур» в тот же день сыграет дома с «Северсталью».

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