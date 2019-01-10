Юсси Тапола: Против «Барыса» сложно устраивать феерическое шоу в атаке

Хоккей 10 января 2019 20:06 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Юсси Тапола подвел итог победы над «Барысом» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Очень важная для нас победа, здесь сложилось все то, что нам было необходимо для того, чтобы добиваться успеха. Это игра в большинстве, хорошая игра вратаря и надежные действия в обороне.

Естественно, когда ты играешь с такой командой, как «Барыс», ты вряд ли можешь устраивать какое-то феерическое шоу в атаке. Понятно, что тебе придется больше защищаться, и мы были готовы к этому. В общем, выполнили план на игру», - цитирует Таполу Sport24.ru.

13 января «Барыс» дома примет «Сочи», а «Куньлунь» в этот же день сыграет дома с «Йокеритом».