Нэш завершил карьеру

Хоккей 12 января 2019 07:39 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Канадец выступал за «Коламбус», «Рейнджерс» и «Бостон».

Форвард Рик Нэш принял решение о завершении карьеры по медицинским показателям, сообщает официальный сайт НХЛ.

34-летний канадец провел 1060 матчей в лиге за «Коламбус», «Рейнджерс» и «Бостон» и набрал в них 805 (437+368) очков при показателе полезности «–11» и 750 минутах штрафа.

На драфте 2002 года «Коламбус» выбрал Нэша под первым номером. Он остается рекордсменом «голубых жакетов» по проведенным матчам (674), голам (289), результативным передачам (258) и очкам (547).

В 2012 году Нэш перешел в «Рейнджерс», а концовку прошлого сезона провел в «Бостоне». При этом он пропустил заключительные 12 матчей команды в регулярном чемпионате из-за сотрясения мозга.

Минувшим летом Нэш не стал принимать предложения на рынке свободных агентов.