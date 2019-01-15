Константин Барулин: На Матче звезд от меня обязательно будет сюрприз

Хоккей 15 января 2019 15:52 Источник: КХЛ Автор: Липкин Антон

Вратарь «Сочи» стал капитаном дивизиона Тарасова.

Голкипер «Сочи» Константин Барулин, ставший капитаном команды дивизиона Тарасова на Матче звезд КХЛ, рассказал, чего от него ждать во время звездного уикенда.

«В первую очередь, конечно, приятно попасть на сам Матч звезд, – приводит слова Барулина официальный сайт КХЛ. – Такой праздник, тем более, проходить он будет в Казани, родном для меня городе. Ну а назначение капитаном – это дорогого стоит. Мне кажется, каждый вратарь мечтает хотя бы раз побыть в этой роли. И я – не исключение.

Конечно, это большая ответственность, но мне не раз ребята говорили, что я бы с ней справился. До начала Матча звезд есть время подумать, как можно будет завести команду. Впрочем, я и так постоянно делаю это в раздевалке, что-то подсказываю…

Думаю, саму идею зрители примут с восторгом. Вспоминаю Матч звезд в Челябинске, где я вышел и пробил буллит. Однако судьи его не засчитали, так как по правилам вратарь не может пересекать красную линию. Но теперь я капитан, а значит – на меня это правило уже не распространяется (смеется).

Приготовил ли что-то похожее на костюм бодибилдера? Скажу так: сюрприз от меня обязательно будет. Ждите».

Напомним, во вторник КХЛ объявила о том, что капитанами всех четырех дивизионов будут голкиперы: Барулин, Игорь Бобков («Авангард», дивизион Чернышева), Юлиус Гудачек («Спартак», дивизион Боброва) и Якуб Коварж («Автомобилист», дивизион Харламова).

Матч звезд пройдет в Казани 19-20 января. На первый день запланировано мастер-шоу, на второй – полуфиналы, матч за третье место и финал в формате «три на три».