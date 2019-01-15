Хоккеисты ЦСКА забросили три безответных шайбы в ворота «Металлурга»

Хоккей 15 января 2019 21:50 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА обыграл магнитогорский «Металлург» – 3:0.

У победителей встречи шайбы забросили Михаил Григоренко (34-я минута), Линден Вей (57) и Иван Телегин (58, ПВ).

ЦСКА одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 84 очками лидирует в Западной конференции, а «Металлург», прервавший серию из восьми побед, расположился на четвертой строчке на Востоке, имея в активе 68 очков.

В следующем матче армейцы 17 января примут «Автомобилист», а «Магнитка» в тот же день на выезде сыграет с рижским «Динамо».