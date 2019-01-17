Кубок мира по хоккею в 2020 году не состоится

Хоккей 17 января 2019 10:21 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ) Автор: Гичунцев Артур

Напомним, в прошлый раз турнир состоялся осенью 2016 года в Торонто. В финале сборная Канады обыграла сборную Европы.

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков НХЛ (NHLPA) выступили с официальным заявлением о проведении Кубка мира осенью 2020 года.

«Лига и профсоюз игроков в Торонто провели еще одну конструктивную встречу.

Стороны совместно пришли к заключению, что уже поздно планировать проведение Кубка мира на осень 2020 года, но они намерены продолжить диалог, чтобы организовать следующий Кубок мира как часть более широкого соглашения, которое будет включать в себя долгосрочный международный календарь», – говорится в заявлении лиги.

«Хоккеисты концентрируются на поисках подходящего времени для проведения Кубка мира по хоккею в контексте международного календаря в целом. Лига и профсоюз обсуждали возможность проведения следующего Кубка мира в сентябре 2020 года, но пришли к общему мнению, что на подготовку такого события уже не хватит времени. Мы с нетерпением ждем продолжения диалога с лигой», – говорится в заявлении профсоюза игроков.