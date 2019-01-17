«Анахайм» обменял Оберга в «Миннесоту»

Хоккей 17 января 2019 17:10 Источник: ХК «Миннесота Уайлд» Автор: Липкин Антон

25-летний швед занимал второе место в команде по голам.

Форвард «Анахайма» Понтус Оберг в результате обмена продолжит карьеру в «Миннесоте», сообщает официальный сайт «дикарей». За 25-летнего шведа «утки» получили нападающего Джастина Клуза.

Оберг проводил первый сезон в «Анахайме» и в 37 матчах набрал 19 (11+8) очков при показателе полезности «–10» и 14 минутах штрафа. Он занимал второе место в команде по голам.

Ранее Оберг выступал в системе «Нэшвилла», а минувший сезон завершал в составе «Эдмонтона». Всего в НХЛ на его счету 37 (16+21) очков в 105 матчах.

25-летний американец Клуз дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне, сыграв за «Миннесоту» в одном матче, который на данный момент остается для него единственным в лиге.

В нынешнем сезоне он провел 34 матча в АХЛ за фарм-клуб – «Айова Уайлд» – и набрал 30 (12+18) очков.

Добавим, что в четверг «Миннесота» сыграет дома с «Анахаймом» в регулярном чемпионате НХЛ.