Стивен Стэмкос: Предыдущий Кубок мира не был турниром «лучших против лучших»

Хоккей 18 января 2019 09:55 Источник: ESPN Автор: Липкин Антон

НХЛ и профсоюз игроков объявили об отмене Кубка мира в 2020 году.

Форвард «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос высказался об отмене Кубка мира 2020 года, о чем было сообщено в совместном заявлении НХЛ и профсоюза игроков.

«Предыдущий Кубок мира нельзя назвать турниром «лучших против лучших», – приводит ESPN слова 28-летнего канадца. – Он не был таким. В нем принимали участие команда Северной Америки, команда Европы. Если честно, мне эта идея не очень понравилась. Не сравнить с Олимпиадой.

У меня не было возможности сыграть на Олимпийских играх. Из того, что я понял при общении с другими ребятами, Кубок мира – это не то же самое. Конечно, когда есть возможность сыграть за свою страну, хочется это сделать. Но с точки зрения игроков Олимпиада – это турнир, который мы действительно ждали, но его у нас забрали. Я бы сказал, что игроки были очень расстроены из-за этого».

Напомним, в среду НХЛ и профсоюз игроков лиги выступили с заявлением, в котором сообщили об отказе идеи проведения Кубка мира в 2020 году. Предыдущий турнир проходил в 2016 году и завершился победой сборной Канады.