Роман Ротенберг: Решение об отмене Кубка мира - это печально

Хоккей 18 января 2019 22:35 Источник: Sport24.ru

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал отмену Национальной хоккейной лигой (НХЛ) Кубка мира по хоккею в 2020 году.

- Решение об отмене Кубка мира — это печально. Чем больше таких турниров, тем лучше для развития хоккея. Это решение НХЛ, мы к этому не имеем никакого отношения. Мы хотим, чтобы проводилось больше турниров с лучшими хоккеистами планеты. Мы сконцентрированы на своей стратегии развития: план на четыре года, подготовка к Олимпиаде в Китае.

Насколько для нас важно, чтобы на Олимпиаду приехали игроки НХЛ? Мы всегда действуем по факту, готовы к любому варианту. Если приедут, то отлично, если нет, то это тоже нас устраивает, потому что у нас есть своя программа. Мы боремся за победу в любых условиях, - приводит слова Ротенберга Sport24.ru.

Напомним, что НХЛ и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) приняли решение, что Кубок мира в 2020 году проводиться не будет.