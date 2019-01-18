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Хоккей18 января 2019 22:35Источник: Sport24.ru

Роман Ротенберг: Решение об отмене Кубка мира - это печально

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал отмену Национальной хоккейной лигой (НХЛ) Кубка мира по хоккею в 2020 году.

- Решение об отмене Кубка мира — это печально. Чем больше таких турниров, тем лучше для развития хоккея. Это решение НХЛ, мы к этому не имеем никакого отношения. Мы хотим, чтобы проводилось больше турниров с лучшими хоккеистами планеты. Мы сконцентрированы на своей стратегии развития: план на четыре года, подготовка к Олимпиаде в Китае.

Насколько для нас важно, чтобы на Олимпиаду приехали игроки НХЛ? Мы всегда действуем по факту, готовы к любому варианту. Если приедут, то отлично, если нет, то это тоже нас устраивает, потому что у нас есть своя программа. Мы боремся за победу в любых условиях, - приводит слова Ротенберга Sport24.ru.

Напомним, что НХЛ и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) приняли решение, что Кубок мира в 2020 году проводиться не будет.

#Кубок мира по хоккею#ротенберг роман
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