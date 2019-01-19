Рене Фазель: Я удивлен отменой Кубка мира

Хоккей 19 января 2019 17:57 Источник: «РИА Новости»

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель расстроен новостью, что НХЛ и профсоюз игроков лиги не договорились о проведении Кубка мира в 2020 году.

- Я удивлен отменой Кубка мира. Но есть то, что есть. Нельзя было предсказать такое. Я разочарован немного, что стороны не достигли соглашения. Но это не значит, что НХЛ будет в Пекине на Олимпиаде. Надеюсь, НХЛ все-таки будет там, - приводит слова Фазеля РИА «Новости».

Напомним, что НХЛ и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) приняли решение, что Кубок мира в 2020 году проводиться не будет.