Дивизион Чернышева обыграл Дивизион Боброва в финале Матча звезд КХЛ

Хоккей 20 января 2019 19:40 Источник: «Советский спорт»

В финале Матча звезд КХЛ Дивизиона Чернышева обыграл Дивизион Боброва со счетом 4:3.

У победителей встречи дубль оформил Даррен Диц (3-я, 6-я минуты) и по разу отличились Антон Бурдасов (3) и Ян Коларж (12), а в составе Дивизиона Боброва две шайбы забросил Дмитрий Кагарлицкий и одну – Вадим Шипачев.

Напомним, команды проводили матч в формате «4 на 4», игра состояла из двух периодов по 10 минут. В матче за третье место Матча звезд КХЛ Дивизион Харламова в серии булитов переиграл Дивизион Тарасова – 8:7.