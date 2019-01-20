Дивизион Чернышева обыграл Дивизион Боброва в финале Матча звезд КХЛ - Советский спорт
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Хоккей20 января 2019 19:40Источник: «Советский спорт»

Дивизион Чернышева обыграл Дивизион Боброва в финале Матча звезд КХЛ

В финале Матча звезд КХЛ Дивизиона Чернышева обыграл Дивизион Боброва со счетом 4:3.

У победителей встречи дубль оформил Даррен Диц (3-я, 6-я минуты) и по разу отличились Антон Бурдасов (3) и Ян Коларж (12), а в составе Дивизиона Боброва две шайбы забросил Дмитрий Кагарлицкий и одну – Вадим Шипачев.

Напомним, команды проводили матч в формате «4 на 4», игра состояла из двух периодов по 10 минут. В матче за третье место Матча звезд КХЛ Дивизион Харламова в серии булитов переиграл Дивизион Тарасова – 8:7.

#кхл#Матч звезд КХЛ
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