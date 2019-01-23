«Чикаго» прервал серию «Айлендерс» из пяти побед подряд

Хоккей 23 января 2019 07:59 Автор: Липкин Антон

«Черные ястребы» выиграли в серии буллитов.

«Чикаго» нанес поражение «Айлендерс» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом, «островитяне» прервали свою серию из пяти побед подряд.

Первой звездой был признан голкипер «Чикаго» Кэм Уорд. 34-летний канадец отразил 34 из 36 бросков за 65 минут игрового времени, после чего не позволил соперникам реализовать два буллита.

«Айлендерс» продолжают возглавлять Столичный дивизион, опережая «Вашингтон» на три очка. «Чикаго» идет предпоследним на Западе и отстает от зоны плей-офф на семь очков.

В своих следующих матчах 1 февраля «Айлендерс» примут «Тампу-Бэй», а «Чикаго» сыграет в гостях с «Баффало».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» – «Айлендерс» – 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Строум, 27. Тэйвс, 40. Кейн (ПБ) – Филппула, 3. Барзэл, 28.