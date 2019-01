«Эдмонтон» отправил в отставку генерального менеджера Чиарелли

Генеральный менеджер и президент «Эдмонтона» по хоккейным операциям Питер Чиарелли отправлен в отставку, сообщает TSN.

Об этом стало известно во вторник вечером после поражения «нефтяников» в матче регулярного чемпионата НХЛ c «Детройтом» (2:3).

Peter Chiarelli has been let go by the Edmonton Oilers pic.twitter.com/IaoFKKLoOg