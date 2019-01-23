«Эдмонтон» отправил в отставку генерального менеджера Чиарелли

Хоккей 23 января 2019 12:00 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Канадец работал в клубе с апреля 2015 года.

Генеральный менеджер и президент «Эдмонтона» по хоккейным операциям Питер Чиарелли отправлен в отставку, сообщает TSN.

Об этом стало известно во вторник вечером после поражения «нефтяников» в матче регулярного чемпионата НХЛ c «Детройтом» (2:3).

Peter Chiarelli has been let go by the Edmonton Oilers pic.twitter.com/IaoFKKLoOg — TSN (@TSN_Sports) January 23, 2019

54-летний Чиарелли работал в «Эдмонтоне» с 24 апреля 2015 года. За три года при его руководстве команда вышла в плей-офф в сезоне 2016/2017 и впервые с 2006 года выиграла кубковую серию.

В прошлом сезоне «Эдмонтон» остался за пределами первой восьмерки на Западе. В нынешнем – команда отстает от зоны плей-офф на три очка.

Добавим, что ранее Чиарелли работал в «Оттаве» и «Бостоне», с которым выиграл Кубок Стэнли (2011).