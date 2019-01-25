Константин Барулин: Новое поколение хоккеистов сильно отличается от нашего - Советский спорт
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Хоккей25 января 2019 13:44Источник: «RT на русском»Автор: Сметанникова Дарья

Константин Барулин: Новое поколение хоккеистов сильно отличается от нашего

Вратарь ХК «Сочи» Константин Барулин сравнил старое поколение хоккеистов с новым.

«Новое поколение хоккеистов сильно отличается от нашего. Миссия старожилов — помочь молодым освоиться во взрослой спортивной жизни и избежать падений с олимпа. Когда вырастают крылья, важно, чтобы не закружилась голова.

Знаете, когда мне было 20 лет, я думал, что никогда не стану наставником. Смотрел на все происходящее и не представлял, сколько нужно сил и терпения, чтобы воспитывать таких балбесов, как я. Но сейчас прихожу к тому, что эта стезя становится мне ближе и интереснее. Но пока не думал, кого хотел бы тренировать: всю команду или только вратарей», - цитирует Барулина RT на русском.

#барулин константин#хк сочи#кхл
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