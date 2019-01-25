Константин Барулин: Сочи пока сложно конкурировать с такими грандами, как Казань

Хоккей 25 января 2019 13:47 Источник: «RT на русском» Автор: Сметанникова Дарья

Вратарь ХК «Сочи» Константин Барулин поделился мнением насчет хоккейной аудитории в своем городе.

«Пока сложно конкурировать с такими грандами, как Казань, но ведь у нас этот спорт стал развиваться совсем недавно. Несмотря на это здесь уже очень много хоккейных арен — спасибо олимпийскому наследию. Думаю, что после Игр 2014 года у сочинцев в крови любовь к зимним видам.

Чем лучше мы играем, тем больше зрителей приходит на трибуны. Кроме того, Сочи — город с постоянным приростом населения. Многие перебираются жить на Черное море, следовательно, аудитория растет. Нужно лишь завоевывать ее любовь и доверие», - цитирует Барулина RT на русском.