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Хоккей25 января 2019 19:46Источник: ХК ЦСКА

ЦСКА вывел Нестерова из списка травмированных

Защитник ЦСКА Никита Нестеров выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба армейцев.

Нестеров пропустил семь матчей армейцев из-за повреждения, полученного 4 января во встрече с «Витязем». Также Никита был вынужден пропустить Матч Звезд КХЛ, который прошел в Казани 19 и 20 января.

В нынешнем сезоне на счету Нестерова – 18 (4+14) очков в 39 матчах за ЦСКА при показателе полезности «+15».

Помимо этого, Никита провел шесть матчей за национальную сборную России, в которых набрал 5 (2+3) очков.

#кхл#хк цска#нестеров никита
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