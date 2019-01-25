Иван Телегин: Завтра начинаем домашнюю серию, все три матча интересные

Хоккей 25 января 2019 19:51 Источник: ХК ЦСКА

Нападающий ЦСКА Иван Телегин – о предстоящей домашней серии матчей регулярного чемпионата КХЛ.

– После матча в Ярославле разобрали игру, а сегодня на льду отработали необходимые моменты. Завтра начинаем домашнюю серию, все три матча интересные. Сразимся с хорошими командами.

Первым будет «Барыс», с ними всегда тяжело идут игры. Так что нам нужно будет показать на льду свои самые лучшие качества.

Приглашаю наших болельщиков на трибуны. Приходите, мы вас очень ждем и вашу поддержку. Поддержите свою любимую команду. ЦСКА всегда будет первым, – приводит слова Телегина официальный сайт ЦСКА.