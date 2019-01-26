СКА разгромил рижское «Динамо» и вышел в лидеры конференции, обогнав ЦСКА

Хоккей 26 января 2019 19:38 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на льду СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге разгромил рижское «Динамо» со счетом 7:1.

У победителей встречи дубль оформил Сергей Плотников (11-я, 21-я минуты) и по разу отличились Давид Рундбланд (18), Наиль Якупов (20) Николай Прохоркин (30), Павел Дацюк (34) и Андрей Кузьменко (47), а у гостей единственную шайбу забросил Микелис Редлихс (6).

СКА одержал четвертую победу кряду и с 87 очками вышел в лидеры Западной конференции, обогнав на одно очко ЦСКА, который дома уступил «Барысу» (2:5), а «Динамо» расположилось на девятой строчке Запада, имея в активе 52 очка.

В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 29 января на выезде сыграют с «Металлургом», а рижане днем ранее в Москве сыграют с местным «Динамо».