«Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси»

На счету Малкина голевая передача.
«Нью-Джерси» одержал победу над «Питтсбургом» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Первой звездой игры был признан форвард «Девилз» Трэвис Зэйджак, на счету которого гол и три результативных передач.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в одной заброшенной шайбе хозяев и завершил игру с показателем полезности «–1».
«Питтсбург» остается на втором месте в зоне wild card на Востоке, а «Нью-Джерси» отстает от зоны плей-офф на 13 очков.
В своих следующих матчах 30 января «Питтсбург» примет «Тампу-Бэй», а 31 января «Нью-Джерси» сыграет дома с «Рейнджерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» – «Нью-Джерси» – 3:6 (0:2, 1:2, 2:2)
Голы: Брассар, 25. Каллен, 53. Раст (Малкин), 59 – Зэйджак, 14. Сиверсон, 15. Бойл, 24. Колман, 33. Палмиери, 52. Заха, 54.