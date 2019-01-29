«Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси»

Хоккей 29 января 2019 07:30

На счету Малкина голевая передача.

«Нью-Джерси» одержал победу над «Питтсбургом» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой игры был признан форвард «Девилз» Трэвис Зэйджак, на счету которого гол и три результативных передач.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в одной заброшенной шайбе хозяев и завершил игру с показателем полезности «–1».

«Питтсбург» остается на втором месте в зоне wild card на Востоке, а «Нью-Джерси» отстает от зоны плей-офф на 13 очков.

В своих следующих матчах 30 января «Питтсбург» примет «Тампу-Бэй», а 31 января «Нью-Джерси» сыграет дома с «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Нью-Джерси» – 3:6 (0:2, 1:2, 2:2)

Голы: Брассар, 25. Каллен, 53. Раст (Малкин), 59 – Зэйджак, 14. Сиверсон, 15. Бойл, 24. Колман, 33. Палмиери, 52. Заха, 54.