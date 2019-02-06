Константин Окулов: Буду доказывать, что меня не зря вызвали в сборную России

Хоккей 06 февраля 2019 18:06 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал свой вызов в сборную России на третий этап Евротура Шведские хоккейные игры.

«Только позитивные эмоции, я рад, что вызвали в сборную, мне дали шанс, нужно им воспользоваться. Теперь буду доказывать, что меня не зря вызвали, надеюсь, что сыграю хорошие игры, помогу команде выиграть эти матчи. У сборной всегда одна единственная цель - выиграть Евротур, а личные цели - показать свою лучшую игру.

Если честно, был и удивлен, но и ждал этот вызов. Каждый игрок хочет вызова в сборную и ждет его в глубине души, но я всегда стараюсь доказать своей игрой, чтобы меня вызвали, не хочу загадывать на счет моего выступления на чемпионате мира, все еще впереди. Все зависит только от меня самого, сыграю хорошо, почему бы и нет», - цитирует Окулова ТАСС.

Сборная России первый матч проведет 7 февраля против команды Финляндии в Ярославле. 9 февраля россияне в Стокгольме сыграют со шведами, 10 февраля - с чехами.