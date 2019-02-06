Остон Мэттьюз – о контракте с «Торонто»: Мне кажется, обе стороны рады, что этот вопрос решен - Советский спорт
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Хоккей06 февраля 2019 18:50Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Остон Мэттьюз – о контракте с «Торонто»: Мне кажется, обе стороны рады, что этот вопрос решен

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюз рассказал, почему подписал с «Мэйпл Лифс» пятилетний контракт, хотя мог настаивать на максимально длительном соглашении в восемь лет.

- Мы понимаем ограничения, которые накладывает потолок зарплат. С этим должны считаться все клубы лиги. Мы обсуждали все варианты, говорили о трех и восьми годах, но остановились на пяти. Мне кажется, что обе стороны рады, что этот вопрос решен и можно двигаться дальше, - приводит слова Мэттьюза официальный сайт НХЛ.

Накануне стало известно, что «Мэйпл Лифс» подписали пятилетний контракт на 58 миллионов долларов с форвардом Остоном Мэттьюзом. Первый номер драфта 2016 года в текущем сезоне провел 38 матчей за «Торонто» и набрал 46 (23+23) очков.

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