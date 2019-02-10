Вадим Шипачев: У нас хорошая молодежь

Капитан сборной России Вадим Шипачев – о победе над Чехией (3:1) в матче заключительного тура третьего этапа Еврохоккейтура «Шведских хоккейных игр» в Стокгольме.
– Какие изменения в игру внес тренер?
– Просто сказал, что нужно реализовывать свои моменты. Сегодня опять сначала не получалось, но хорошо, что у нас есть звезда, которая только что с вами разговаривала (намек на Андрея Кузьменко).
– Что за ссадина у вас под глазом?
– Со шведами попали.
– Тяжело играть три матча за три дня?
– Мы дважды подряд играли.
– В понедельник у «Динамо» дерби со «Спартаком».
– А, вы об этом. Ну, вдруг, и не поставят в состав. Если нас смотрит тренер, может, он нам раскатку отменит? Сделайте это, пожалуйста.
– Чехи в концовке откровенно провоцировали.
– Нужно было просто дотерпеть и выиграть.
– У вас низкий процент выигранных вбрасываний на этом турнире. Почему?
– Обычный, думаю, процент.
– Стал хуже.
– Значит, и я стал хуже.
– В «Динамо» вы с Кагарлицким жжете и много забиваете. Здесь же – по нолям.
– Деревянные за три дня стали.
– А если серьезно?
– Свои моменты не забили, да еще и пропустили. Вот и все.
– Может, причина в том, что на Евротуре скорости повыше?
– Это точно, все делать надо быстрее.
– Какие советы давали как капитан молодежи?
– Чтобы не переживали, чувствовали себя спокойно и раскованно. А также наслаждались минутами в майках сборной России. У нас хорошая молодежь.
– Две победы одержаны, когда ворота защищал Илья Коновалов. Что про него скажете?
– Хороший вратарь. И Боб (Игорь Бобков) здорово играет, просто ему немного со шведами не повезло.