Вадим Шипачев: У нас хорошая молодежь

Хоккей 10 февраля 2019 18:36 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Капитан сборной России Вадим Шипачев – о победе над Чехией (3:1) в матче заключительного тура третьего этапа Еврохоккейтура «Шведских хоккейных игр» в Стокгольме.

– Какие изменения в игру внес тренер?

– Просто сказал, что нужно реализовывать свои моменты. Сегодня опять сначала не получалось, но хорошо, что у нас есть звезда, которая только что с вами разговаривала (намек на Андрея Кузьменко).

– Что за ссадина у вас под глазом?

– Со шведами попали.

– Тяжело играть три матча за три дня?

– Мы дважды подряд играли.

– В понедельник у «Динамо» дерби со «Спартаком».

– А, вы об этом. Ну, вдруг, и не поставят в состав. Если нас смотрит тренер, может, он нам раскатку отменит? Сделайте это, пожалуйста.

– Чехи в концовке откровенно провоцировали.

– Нужно было просто дотерпеть и выиграть.

– У вас низкий процент выигранных вбрасываний на этом турнире. Почему?

– Обычный, думаю, процент.

– Стал хуже.

– Значит, и я стал хуже.

– В «Динамо» вы с Кагарлицким жжете и много забиваете. Здесь же – по нолям.

– Деревянные за три дня стали.

– А если серьезно?

– Свои моменты не забили, да еще и пропустили. Вот и все.

– Может, причина в том, что на Евротуре скорости повыше?

– Это точно, все делать надо быстрее.

– Какие советы давали как капитан молодежи?

– Чтобы не переживали, чувствовали себя спокойно и раскованно. А также наслаждались минутами в майках сборной России. У нас хорошая молодежь.

– Две победы одержаны, когда ворота защищал Илья Коновалов. Что про него скажете?

– Хороший вратарь. И Боб (Игорь Бобков) здорово играет, просто ему немного со шведами не повезло.