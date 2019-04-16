Скончался бывший нападающий «Сибири» и «Чикаго» Дмитрий Набоков

Сообщается, что Набоков умер после тяжелой болезни. Церемония прощания с хоккеистом пройдет в Новосибирске во вторник.
Набоков играл за «Сибирь» в сезоне-2002/03 и 2006/07. В 1997 году он был задрафтован «Чикаго», за который сыграл 25 матчей, забросив семь шайб и отдав четыре голевые передачи.
С 1998 по 2000 год Набоков выступал в НХЛ в «Айлендерс» (30 матчей, четыре гола и девять результативных передач).
Также Набоков играл за «Ладу», новокузнецкий «Металлург», «Нефтехимик», «Молот-Прикамье», ХК МВД, московское «Динамо», «Трактор» и финский клуб «СайПа».
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