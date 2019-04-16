Форвард «Торонто» Кадри дисквалифицирован до конца первого раунда плей-офф НХЛ

Нападающий «Торонто» Назем Кадри получил дисквалификацию в виде пропуска всех матчей до конца первого раунда плей-офф НХЛ.
Такое решение было принято после второй игры «Мэйпл Лифс» против «Бостона», где Кадри ударил клюшкой форварда «Брюинз» Джейка Дебраска.
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