Форвард «Торонто» Кадри дисквалифицирован до конца первого раунда плей-офф НХЛ - Советский спорт
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16 апреля 2019 07:54ХоккейГичунцев Артур

Форвард «Торонто» Кадри дисквалифицирован до конца первого раунда плей-офф НХЛ

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Нападающий «Торонто» Назем Кадри получил дисквалификацию в виде пропуска всех матчей до конца первого раунда плей-офф НХЛ.

Такое решение было принято после второй игры «Мэйпл Лифс» против «Бостона», где Кадри ударил клюшкой форварда «Брюинз» Джейка Дебраска.

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