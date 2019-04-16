Остон Мэттьюз: У нас стена в воротах, мы верим в Андерсена

- Он очень уверенно чувствует себя в воротах, несколько раз действительно выручил нас. Помните, как он черенком клюшки отбил шайбу в конце игры, когда Крейчи оказался один перед воротами. Он надежно играл в сезоне и сейчас надежен в плей-офф. У нас стена в воротах, мы верим в него. Как бы ни складывался ход матча, мы знаем, что можем победить, потому что он играет в воротах, - цитирует Мэттьюза официальный сайт НХЛ.
Отметим, что в этой встрече Андерсен отразил 34 броска.
После этой игры счет в серии до четырех победу между «Бостоном» и «Торонто» стал 2:1 в пользу «Мэйпл Лифс». Четвертый матч состоится в ночь на 18 апреля на «Скотиабанк-Арене» в Торонто».
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