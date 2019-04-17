ХК «Ростов» остановился в шаге от Кубка Федерации

В финале первенства Высшей хоккейной лиги, в котором до четырех побед играют ХК «Ростов» и «Мордовия», ростовчане одержали третью подряд победу. Для того, чтобы выиграть главный трофей третьего эшелона отечественного хоккея – Кубок Федерации, - им осталось победить всего лишь раз.
В третьей игре, которая прошла в Саранске, южане вновь владели инициативой в течение всего матча, забросив все три шайбы в неполных составах. Дважды они воспользовались численным преимуществом, и еще одну шайбу забросили, когда на площадке было по четыре игрока с каждой стороны.
Четвертый и, возможно, последний матч серии состоится в четверг, 18 апреля. ХК «Ростов» уже владел Кубком Федерации в 2017 году, и за четырехлетнюю историю первенства ВХЛ играет в финале третий раз.
Первенство ВХЛ. Кубок Федерации. Финал. Матч № 3
«Мордовия» (Саранск) – ХК «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Счет в серии: 0 - 3
Шайбы забросили: Колычев – Шевчук, Прохоров. Царев
Вратари: Попков - Зубарев.
Судьи: Петров, Соловьев.
Броски: 21 – 26. Штраф: 10 – 4.
17 апреля 2019 года. Саранск. Дворец спорта республики Мордовия, 2.800 зрителей (3.000).
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