ХК «Ростов» остановился в шаге от Кубка Федерации - Советский спорт
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17 апреля 2019 21:00Хоккей

ХК «Ростов» остановился в шаге от Кубка Федерации

ХК «Ростов» выиграл третий матч финала Кубка Федерации.

В финале первенства Высшей хоккейной лиги, в котором до четырех побед играют ХК «Ростов» и «Мордовия», ростовчане одержали третью подряд победу. Для того, чтобы выиграть главный трофей третьего эшелона отечественного хоккея – Кубок Федерации, - им осталось победить всего лишь раз.

В третьей игре, которая прошла в Саранске, южане вновь владели инициативой в течение всего матча, забросив все три шайбы в неполных составах. Дважды они воспользовались численным преимуществом, и еще одну шайбу забросили, когда на площадке было по четыре игрока с каждой стороны.

Четвертый и, возможно, последний матч серии состоится в четверг, 18 апреля. ХК «Ростов» уже владел Кубком Федерации в 2017 году, и за четырехлетнюю историю первенства ВХЛ играет в финале третий раз.

Первенство ВХЛ. Кубок Федерации. Финал. Матч № 3

«Мордовия» (Саранск) – ХК «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Счет в серии: 0 - 3

Шайбы забросили: Колычев – Шевчук, Прохоров. Царев

Вратари: Попков - Зубарев.

Судьи: Петров, Соловьев.

Броски: 21 – 26. Штраф: 10 – 4.

17 апреля 2019 года. Саранск. Дворец спорта республики Мордовия, 2.800 зрителей (3.000).

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