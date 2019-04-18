Рашит Давыдов: Я сторонник вызова вратарей, которые реально хотят играть за сборную Тренер вратарей сборной России и СКА Рашит Давыдов рассказал о методах комплектования линии в национальной команде.

- Скажу честно, что я сторонник вызова ребят, которые сильно мотивированы и реально хотят играть. Не хочу сказать, что кто-то не желает выступать за сборную, ни в коем случае. Но у всех прошел тяжелый сезон, а у кого-то он еще продолжается. У всех были сложные моменты по ходу чемпионата. Поэтому нужно внимательно проанализировать состояние каждого перед тем, как кого-то вызывать. Мы на связи со всеми нашими вратарями. Будем общаться, но пока окончательного понимания, кого вызовем, нет, - рассказал Давыдов в интервью "Известиям".

Вратарская бригада сборной пока состоит из Александра Георгиева («Нью-Йорк Рейнджерс»), Ильи Коновалова («Локомотив», Ярославль) и Ивана Бочарова («Динамо», Москва). Однако им придется выдержать крайне серьезную конкуренцию с коллегами из топ-клубов КХЛ и НХЛ.

Чемпионат мира стартует в Словакии 10 мая.