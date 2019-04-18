НХЛ объявила претендентов на приз «Селке Трофи» НХЛ назвала претендентов на получение приза «Фрэнк Дж. Селке Трофи». Данный приз вручается лучшему форварду оборонительного плана по итогам сезона.

На получение приза номинированы: Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»), Райан О’Райлли («Сент-Луис Блюз») и Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»).

О’Райлли и Стоун впервые вошли в число номинантов. Бержерон, выигрывавший приз четыре раза, номинирован на эту награду в восьмой раз подряд.

Победитель станет известен 19 июня на церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ, которая пройдет в Лас-Вегасе. Прошлогодним победителем в данной номинации стал центрфорвард «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар.