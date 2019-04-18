НХЛ объявила претендентов на приз «Селке Трофи»

На получение приза номинированы: Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»), Райан О’Райлли («Сент-Луис Блюз») и Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»).
О’Райлли и Стоун впервые вошли в число номинантов. Бержерон, выигрывавший приз четыре раза, номинирован на эту награду в восьмой раз подряд.
Победитель станет известен 19 июня на церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ, которая пройдет в Лас-Вегасе. Прошлогодним победителем в данной номинации стал центрфорвард «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар.
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