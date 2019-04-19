Барри Троц: Готовлюсь и к «Вашингтону», и к Каролине». Это двойная работа, зато держит в тонусе «Айлендерс» хватило четырех матчей, чтобы выиграть серию с «Питтсбургом».

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц рассказал о том, как готовится ко второму раунду плей-офф НХЛ.

«Островитяне» выиграли серию первого раунда с «Питтсбургом» в четырех матчах и теперь ждут своего следующего соперника, который определится в паре «Вашингтон» – «Каролина».

«Я знаю «Вашингтон» достаточно хорошо, – приводит слова Троца официальный сайт лиги. – Конечно, мне сейчас нужно уделить чуть больше внимания «Каролине», потому что ее я так хорошо не знаю.

Я готовлюсь к обоим вариантам. Это двойная работа, но вообще это хорошее упражнение. Держит в тонусе.

Немного времени у нас есть. Плюс в том, что у ребят есть время залечить ушибы и болячки. Минус – ты теряешь форму и тонус. Так что наша цель сейчас – составить очень особенный план».

Напомним, Троц тренировал «Вашингтон» с 2014 по 2018 годы и в прошлом сезоне выиграл с командой Кубок Стэнли.

После четырех матчей серии «Вашингтон» – «Каролина» счет равный (2-2). Пятый матч пройдет в субботу на льду «столичных».