Владимир Ткачев: Без партнеров забить бы не получилось

– Да, сегодня удалось забить голы, но без партнеров ничего бы не получилось. Спасибо им, хорошо сыграли. Отсюда и результат. Все ребята молодцы. Готовимся дальше.
– Какой матч был сложнее: первый или второй?
– Думаю, что первый: давно не играли, потом вкатились и нормально сыграли. Сегодня дни рождения у наших прославленных ветеранов: Вячеслава Фетисова, Александра Мальцева и Виктора Шалимова. Перед матчем мы знали об этом. Поздравляем их с днем рождения и посвящаем победу им, - приводит слова Ткачева пресс-служба ФХР.
Напомним, что в первом матче российская команда также одержала победу над швейцарцами (5:2). Следующий матч в рамках Еврочелленджа сборная России проведет в среду, 24 апреля, против команды Латвии.
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