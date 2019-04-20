Владимир Ткачев: Без партнеров забить бы не получилось Форвард сборной России Владимир Ткачев прокомментировал победу команды во втором товарищеском матче со сборной Швейцарии (5:1).

– Да, сегодня удалось забить голы, но без партнеров ничего бы не получилось. Спасибо им, хорошо сыграли. Отсюда и результат. Все ребята молодцы. Готовимся дальше.

– Какой матч был сложнее: первый или второй?

– Думаю, что первый: давно не играли, потом вкатились и нормально сыграли. Сегодня дни рождения у наших прославленных ветеранов: Вячеслава Фетисова, Александра Мальцева и Виктора Шалимова. Перед матчем мы знали об этом. Поздравляем их с днем рождения и посвящаем победу им, - приводит слова Ткачева пресс-служба ФХР.

Напомним, что в первом матче российская команда также одержала победу над швейцарцами (5:2). Следующий матч в рамках Еврочелленджа сборная России проведет в среду, 24 апреля, против команды Латвии.