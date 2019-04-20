Андрей Свечников: Овечкин позвонил мне сразу после игры и извинился - Советский спорт
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20 апреля 2019 21:10Хоккей

Андрей Свечников: Овечкин позвонил мне сразу после игры и извинился

Форвард «Каролины» Андрей Свечников рассказал, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин позвонил и извинился перед ним после третьего матча первого раунда Кубка Стэнли.

- Он позвонил мне сразу после игры, мы немного поговорили, он извинился. Я сказал, что никогда не знаешь, что может случиться, - цитирует Свечникова журналист Том Гулитти в своем аккаунте Twitter.

Напомним, что 19-летний форвард «Харрикейнз» получил травму в третьем матче серии после драки с Овечкиным.

Ранее стало известно, что Свечников, пропустивший четвертую игру, не примет участия и в пятом матче, но рассчитывает сыграть в шестой встрече первого раунда c «Кэпиталз».

Добавим, что на данный момент счет в серии между «Каролиной» и «Вашингтоном» равный - 2-2. Пятый матч пройдет в ночь на 21 апреля в Вашингтоне.

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