«Сан-Хосе» победил «Вегас» и сравнял счет в серии Седьмой матч пройдет 23 апреля.

«Сан-Хосе» обыграл в гостях «Вегас» (2:1 OT) в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

За девять секунд до конца первого периода счет открыл форвард «акул» Логан Кутюр. После перерыва нападающий «золотых рыцарей» Джонатан Маршессо забросил ответную шайбу. А победу «Сан-Хосе» на 12-й минуте второго овертайма принес чех Томаш Гертль.

Отметим, что форвард «Вегаса» Никита Гусев снова остался в запасе.

Таким образом, счет в серии стал равный – 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 23 апреля в Сан-Хосе.

НХЛ

Плей-офф

1-й раунд

6-й матч

«Вегас» – «Сан-Хосе» – 1:2 2OT (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Маршессо, 32 – Кутюр, 20. Гертль, 92.

Счет в серии: 3-3 (2:5, 5:3, 6:3, 5:0, 2:5, 1:2 2OT).