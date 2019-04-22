«Сан-Хосе» победил «Вегас» и сравнял счет в серии

«Сан-Хосе» обыграл в гостях «Вегас» (2:1 OT) в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
За девять секунд до конца первого периода счет открыл форвард «акул» Логан Кутюр. После перерыва нападающий «золотых рыцарей» Джонатан Маршессо забросил ответную шайбу. А победу «Сан-Хосе» на 12-й минуте второго овертайма принес чех Томаш Гертль.
Отметим, что форвард «Вегаса» Никита Гусев снова остался в запасе.
Таким образом, счет в серии стал равный – 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 23 апреля в Сан-Хосе.
НХЛ
Плей-офф
1-й раунд
6-й матч
«Вегас» – «Сан-Хосе» – 1:2 2OT (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Маршессо, 32 – Кутюр, 20. Гертль, 92.
Счет в серии: 3-3 (2:5, 5:3, 6:3, 5:0, 2:5, 1:2 2OT).
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