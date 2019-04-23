Генменеджер «Калгари»: Подписание Ткачука – приоритет для «Флэймз»

- Очевидно, для нас это будет приоритетом. Это входит в список задач. Надо решить ее, а потом уже заниматься обычными летними задачами. Обычно такие вещи решаются гладко. Мы хотим сделать то, что будет правильно для Мэттью. У нас есть 23 рта, которые надо кормить. Летом ты также стараешься выстроить команду. Мне кажется, что у обеих сторон есть мотивация договориться. Скоро мы начнем работу над данным вопросом.
Это парень, который играет душой и сердцем. В его ДНК зашиты лидерские качества, но в последние три года в профессионалах они стали еще сильнее. Удивительно, что уже прошло три года. Он является неотъемлемой частью этой команды, - приводит слова Треливинга официальный сайт НХЛ.
Напомним, что Ткачук 1 июля может стать ограниченно свободным агентом. В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ 21-летний нападающий установил личные рекорды по голам (34), передачам (43) и очкам (77).
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