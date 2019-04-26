«Сент-Луис» – «Даллас». Тарасенко признан первой звездой матча - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 апреля 2019 07:45ХоккейГичунцев Артур

«Сент-Луис» – «Даллас». Тарасенко признан первой звездой матча

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан первой звездой матча с «Далласом».

Напомним, российский форвард оформил дубль и помог своей команде одержать победу (3:2) в первом поединке серии 1/2 финала плей-офф Западной конференции НХЛ.

Отмечается, что вторым стал его партнер по команде – Робби Фабрри, ставший автором первого гола.

Замкнул тройку лучших голкипер «Блюз» Джордан Биннингтон. Он отразил 27 бросков из 29.

26/04 00:00Футбол
Евгений Ловчев: При Кононове «Спартак» развалился у нас на глазахОбозреватель «Советского спорта» подвел итоги 25-го тура РПЛ.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
25/04 22:15Футбол
Это бесковский «Спартак»? Разгром в Туле подтвердил, что менять надо все!«Арсенал» продолжил весеннюю серию без поражений, в одну калитку укатав на своем поле «Спартак». «Канониры» куда больше заслуживают места в еврокубках, чем красно-белые.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
25/04 12:30Хоккей
Драки Овечкина и провал Кучерова. Хит-парад безумного первого раунда Кубка Стэнли«Советский спорт» вспоминает наиболее яркие события первого раунда.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
26/04 07:37Футбол
Матч «Краснодар» – ЦСКА увидят все! Что еще по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 26-го тураКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской премьер-лиги.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
25/04 23:15Футбол
«Спартак» и амебы. Кононов должен быть уволен. Сегодня жеПоражение «Спартака» в дерби от «Арсенала» – новое олицетворение понятия «безволие».
25/04 21:45Футбол
Александр Кокорин: Не хотел я бить Пака – схватил стул, чтобы подсесть!В четверг слово предоставили самим обвиняемым.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
25/04 14:10Хоккей
Кубок Гагарина – в «Советском спорте»!Главный трофей Континентальной хоккейной лиги – у нас в редакции!
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
25/04 22:00Футбол
Видео всех голов 25-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 25-го тура чемпионата России.
Новости
08:38 Хоккей Барбашев впервые за карьеру набрал очко в плей-офф НХЛ
08:22 Футбол СМИ: Рэшфорд может перейти в «Барселону» за 119 млн евро
08:08 Футбол Николай Комличенко: «Краснодар» не обязан был давать мне шанс, обиды нет
07:45 Хоккей «Сент-Луис» – «Даллас». Тарасенко признан первой звездой матча
07:32 Хоккей Дубль Тарасенко принес победу «Сент-Луису» в матче с «Далласом»
07:30 Футбол Хорхе Сампаоли: Месси сильно страдает из-за неудач сборной Аргентины
07:14 Футбол Зинедин Зидан – о матче с «Хетафе»: Я недоволен результатом, «Реал» заслужил большего
07:03 Футбол Экс-защитник «Барселоны» может заменить Година в «Атлетико»
06:50 Хоккей НХЛ отстранила арбитров, которые по ошибке удалили Икина в решающем матче с «Сан-Хосе»
06:40 Футбол Юрген Клопп о символической сборной АПЛ: Моя команда – команда сезона
06:29 Футбол Защитник «Спартака»: После матча с «Арсеналом» в раздевалке была гробовая тишина
06:15 Хоккей «Коламбус» проиграл «Бостону», несмотря на 34 сэйва Бобровского
01:50 Хоккей Дэн Мильштейн: Зайцев присоединится к сборной России 5 мая
01:44 Хоккей Ярослав Лихачев: В полуфинале с американцами нужно выложиться на все сто
01:30 Футбол Никола Влашич: Надеюсь, что ЦСКА выиграет у «Краснодара»
01:19 Хоккей Василий Подколзин: Считаю, что сборная России способна в полуфинале ЮЧМ обыграть США
01:13 Футбол Андрей Червиченко: Какая Лига чемпионов для «Спартака»? Им бы Лигу Европы не упустить
01:08 Футбол Владимир Быстров: Не понимаю, почему эффективность Семина кого-то удивляет
01:03 Футбол Сергей Кирьяков: «Зенит» может проиграть чемпионство только самому себе
00:53 Хоккей Каспарс Даугавиньш: В матче со сборной России не рисковали и не увлекались красивым хоккеем
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика