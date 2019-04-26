«Сент-Луис» – «Даллас». Тарасенко признан первой звездой матча

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан первой звездой матча с «Далласом».
Напомним, российский форвард оформил дубль и помог своей команде одержать победу (3:2) в первом поединке серии 1/2 финала плей-офф Западной конференции НХЛ.
Отмечается, что вторым стал его партнер по команде – Робби Фабрри, ставший автором первого гола.
Замкнул тройку лучших голкипер «Блюз» Джордан Биннингтон. Он отразил 27 бросков из 29.
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