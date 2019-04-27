«Ак Барс» покинут десять хоккеистов, включая капитана

Руководство «Ак Барса» приняло решение расстаться с капитаном команды Александром Свитовым, защитником Андреем Марковым и четверкой легионеров, которая выступала в сезоне-2018/19.
Таким образом, казанскую команду покинут Свитов, Марков, Алексей Потапов, Роб Клинкхаммер, Иржи Секач, Антон Ландер, Федор Малыхин, Пол Постма, Рафаэль Батыршин и Александр Шарыченков.
Напомним, что «Ак Барс» в прошедшем сезоне КХЛ проиграл в первом раунде плей-офф и затем расстался с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым. В 2018-м казанцы выиграли Кубок Гагарина.
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