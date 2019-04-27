РУСАДА: Не можем понять, кто отбирал пробу Зернова

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала ситуацию с возможным наказанием главного тренера «Авангарда» Боба Хартли и форварда Дениса Зернова.
Ранее стало известно о том, что во время финала Кубка Гагарина канадский специалист помешал провести процедуру по взятию пробы у Зернова. В этом случае по правилам нарушители могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет.
«Я сейчас не могу понять, кто отбирал его пробу, – приводит слова Пахноцкой официальный сайт телеканала «360°». – Мы или не мы. До тех пор, пока официальное решение не публикуется, а оно публикуется международной федерацией хоккея, антидопинговая организация не может это комментировать. Может только спортсмен, если он считает нужным».
Напомним, в своем первом сезоне в «Авангарде» Зернов набрал 32 (13+19) очка в 61 матче регулярного чемпионата и 9 (5+4) очков в 15 играх плей-офф.
Под руководством Хартли «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, где в четырех матчах проиграл в серии с ЦСКА (0-4).
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