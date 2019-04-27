Швеция стала соперником России по финалу юниорского чемпионата мира - Советский спорт
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27 апреля 2019 23:06ХоккейЛипкин Антон

Швеция стала соперником России по финалу юниорского чемпионата мира

В полуфинале хозяева турнира победили Канаду.

Сборная Швеции стала вторым финалистом юниорского чемпионата мира.

В полуфинале хозяева турнира нанесли поражение Канаде (4:3). Дубль в составе «тре крунур» сделал Александер Хольц, у «кленовых листьев» – Коннор Зари.

А решающую шайбу нападающий Альбин Греве забросил на 58-й минуте.

Таким образом, в финале 28 апреля Швеция сыграет со сборной России, которая ранее в серии буллитов нанесла поражение США (3:2 Б).

Отметим, что на групповом этапе Россия проиграла Швеции (0:3).

Эрншельдсвик (Швеция)
Чемпионат мира (U18)
Плей-офф
½ финала

Канада – Швеция – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Голы: Зари, 17, 53. Ньюхук, 22 – Броберг, 12. Хольц, 34, 50. Греве, 58.

Чудо на льду. Теперь российское. Наша сборная – в финале ЮЧМ, 10 лет спустя

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