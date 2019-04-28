Барри Троц: Никто не ждал, что «Айлендерс» пройдут весь путь 16-0 - Советский спорт
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28 апреля 2019 09:34Хоккей

Барри Троц: Никто не ждал, что «Айлендерс» пройдут весь путь 16-0

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц – о предстоящем втором матче полуфинала Восточной конференции НХЛ с «Каролиной».

- Надо понимать, что мы заходим в серию после десяти дней без высоко интенсивной игровой практики матчей плей-офф. Физически мы чувствуем себя нормально. Но нам нужно вернуться в то психологическое состояние, в котором сейчас находятся они. Это нормально. Просто это требует времени. Это может быть один период, может быть два. Может быть вся игра целиком.

Речь идет о том, чтобы дойти до состояния, когда ты полностью отдаешься процессу. «Ржавчина» может быть не только физической, но и психологической. Важно, чтобы ушли сомнения в игровых эпизодах. Я уверен, что мы будем лучше по ходу серии. В этом смысле я доволен, что в игре, где мы не сыграли в свой лучший хоккей, мы имели те же шансы на победу, что и они. Никто не ждал, что мы пройдем весь путь 16-0, - приводит слова Троца официальный сайт НХЛ.

Добавим, что счет в серии до четырех побед между «Каролиной» и «Айлендерс» - 1-0 в пользу «Харрикейнз». Второй матч пройдет 28 апреля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 по московскому времени.

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